أحمد سعد يكشف عن موعد حفل زفافه على علياء بسيوني

كشف الفنان أحمد سعد عن موعد حفل زفافه هو وزوجته علياء بسيوني ، وذلك بعد عودتهما مجددا خلال الفترة الماضية بعد فترة من الانفصال.

وقال أحمد سعد خلال لقائه مع et بالعربي أن من المقرر اقامة حفل الزفاف فى شهر مايو المقبل مؤكدا ان الفرح سيكون به الأجواء التقليدية التى تتواجد فى أى حفل زفاف.

واستكمل أحمد سعد، معلقا: “الفرح هيكون فيه كل الأجواء اللى الناس بتحبها وهنعزم فيه ناس كتيرة جدا وهغني فى الفرح وهعتبر نفسي نمرة وهحاسب علياء النص بالنص .

صدى البلد