«مستعدون لأي شيء».. سلوت يثير الجدل بشأن عدم تجديد عقد محمد صلاح

أثار آرني سلوت، مدرب ليفربول، الجدل، بشأن مستقبل محمد صلاح، نجم الريدز، والذي يقترب من نهاية عقده.

ومن المقرر أن ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول، بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل اللاعب مع النادي لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

وقال سلوت في تصريحات نشرها موقع «90 مينيت»: «لدينا بعض المواقف التعاقدية التي ربما لا تعرف عنها شيئًا».

وأضاف: «آرنولد ومحمد صلاح وفيرجيل فان دايك لم يجددوا عقودهم بعد. لذا فنحن ندرك حقيقة مفادها أنه يتعين علينا أن نكون في أتم الاستعداد لأي شيء قد يحدث».

وأكمل: «حياتي قصيرة المدى بشكل أساسي، لكن لدينا العديد من الأشخاص المتميزين في هذا النادي الذين يتطلعون إلى المدى الأبعد أيضًا».

المصري اليوم