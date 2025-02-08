بعد تأجيل 4 سنوات.. باسم ياخور يشارك في دراما رمضان 2025 بـ«روز»

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «روز» بطولة باسم ياخور، البرومو الرسمي للعمل، استعدادًا لعرضه في موسم دراما رمضان 2025، وذلك بعد تأجيله لمدة 4 سنوات؛ حيث انتهى صناع المسلسل من تصويره في عام 2021.

وكان قد نشر الفنان السوري باسم ياخور، صورة جماعية لأبطال مسلسله خلال تصوير مشاهد العمل، في أغسطس 2021، جمعته مع أبطال العمل من بينهم طلال مارديني، والمخرج عباس شرف، وعلق قائلًا: «من كادر مسلسل روز.. تحية حب للجميع».

يتكون مسلسل روز من 10 حلقات، ويضم مجموعة من الفنانين السوريين أبرزهم نادين تحسين بيك، ومريم على، وإسماعيل مداح، ويزن خليل، ورشا بلال ويارا قاسم، وهو من كتابة وتأليف الفنان طلال مارديني.

المصري اليوم