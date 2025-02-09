«حلال للراجل وحرام للست».. تصريحات جريئة من منة شلبي بشأن التمثيل

قالت الفنانة منة شلبي أن أجور الممثلات أقل من أجوز الممثلين، مشيرة إلى عمل المرأة في مجال التمثيل أمرًا بالغ الصعوبة.

وأضافت منة شلبي خلال لقائها ببرنامج «لانا والنجوم» المذاع على «سكاي نيوز عربية»:«أنك تبقي ممثلة دي صعب شوية، لأنهم بيتعاملوا مع الممثل الراجل على أنه مش حرام، والممثلة الست حرام، ممكن ده كمجتمع ذكوري، أو كمان دي فيها حلال وحرام».

وأوضحت منة شلبي خلال لقائها أنها كانت تتمنى تقديم دور الفنانة هند صبري في فيلم «الفيل الأزرق 2»، مشيرة إلى أنها اتصلت بها وأخبرتها بإعجابها الكبير بالدور، وأنها لم تكن قادرة على تقديمه كما فعلت هند.

وفي سياق آخر، يعرض حاليًا لـ منة شلبي في السينمات فيلم «الهوى سلطان» ،والذي يدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويشاركها البطولة أحمد داود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، خالد كمال، فدوى عابد، ونورين أبوسعدة، والفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري.

المصري اليوم