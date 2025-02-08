بعد 6 شهور زواج.. سيدة في دعوى خلع أمام محكمة الأسرة: «طلب مني أسبقه لبيت صديقه الأعزب»

تقدمت سيدة، 28 عامًا، بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة ضد زوجها الذي يكبرها بـ19 عامًا، رغم أن زواجهما لم يتخطى الـ6 شهور، حيث ذكرت في صحيفة دعواها أن زوجها لا يغيير عليها، بل ويطلب منها طلبات مريبة.

وقالت السيدة في تفاصيل دعواها: «تزوجنا بعد شهرين من التعارف، ورغم أن فرق السن كبير إلا أنني رأيت فيه روح الشباب، والمظهر الجذاب، واللباقة في الكلام، لكن بدأت ألاحظ أفعال غريبة منه تتنافى مع طبيعة الرجال، لا ينفعل عندما يعاكسني أحد، بل يضحك ويقولي حقه أنتي اللي جميلة، ودائمًا يطلب مني أن أهتم بملابسي ومظهري في سهراتنا، ويفرح من نظرات إعجاب الآخرين ومجاملاتهم في حقي، وعندما واجهته بأنه لا يغيير علي، ضحك وقال لي الجمال نعمة من ربنا لازم كلنا نتمتع به».

وتابعت: «في يوم تلقيت اتصال منه بيطلب مني أسبقه لبيت صديقه الأعزب، لمحاولة مساعدته والتهوين عليه لأنه يمر بضائقة نفسية، وأنه سينهي عمله ويلحقني، أخبرته أن هذا غير لائق وجودي برفقة صديقه بمفردنا بشقته، تفاجئت بانفعاله على واتهامي إني شخص يفتقر للثقة بنفسه، ويجب أن اتعالج».

بعد 3 جلسات من نظر الدعوى أمام محكمة الأسرة، قضت محكمة الأسرة بقبول دعوى الخلع وتطليقها طلقة بائنة.

المصري اليوم