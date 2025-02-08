هروب عناصر من مليشيا الدعم السريع إلى خارج مدينة الفاشر

كشفت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر ، أن مدينة الفاشر قد شهدت هروبآ لعناصر المتمردين إلي خارج المدينة ، نتيجة للخلافات الحادة التي نشبت في صفوف مليشيا آل دقلو الإرهابية ، بسبب إتهام بعض عناصرها بتسليم أفرادآ لهم قدرات قتالية عالية في المعارك للقوات المسلحة ، والقوة المشتركة . في الوقت الذي لم تدرك فيه المليشيا ، أن المخدرات التي يتعاطاها منسوبوها ، من شأنها خدمة الكثير من الأغراض لمصلحة القوات المسلحة ، والقوة المشتركة ، والقوات النظامية الأخري ، والمستنفرين ، والمقاومة الشعبية ، دون حدوث أي مقاومة ضد المليشيا.

وقالت الفرقة أن سلاح الجو قد نفذ يوم أمس الخميس ضمن جراعاته الراتبة ، ستة غارات جوية ، استهدفت تجمعات العدو ” بجبل أبوجا) شمال الفاشر وجنوب شرق المدينة ، بجانب منطقة ” كفوت ” غرب الفاشر ، دمرت خلالها عربتين( ZS) تحمل علي متنها فزاعة قادمة من جنوب الفاشر ، حيث تم القضاء عليهم جميعاً.

وأضافت الفرقة السادسة مشاة في إيجازها الصحفي اليوم أن القوات قد تمكنت بعد رصد ومتابعة من إستخبارات القوات المسلحة ، والقوة المشتركة ، والشرطة ، والمخابرات العامة من إلقاء القبض على أربعة قناصة بإحدي المنازل السكنية المهجورة جنوب شرق المدينة ، فاقدي البوصلة من كثرة تعاطي المخدرات والخمور ، وبحوزتهم ثلاثة قناصات وذخائر.

وأشارت الفرقة أن أفرادآ من مليشيا آل دقلو الإرهابيـة قاموا باختطاف عددآ من المواطنين بحي الرياض بمدينة الفاشر ، كانوا يريدون ترحيل ممتلكاتهم إلي مراكز الإيواء ، حيث تم إقتيادهم تحت تهديد السلاح إلي رئاسة محلية مليط التي تبعد (60) كيلو متر شمال مدينة الفاشر.وذكرت أن شهود عيان قد أوضحوا أن المواطنين تم احتجازهم في إحدي المدارس بمدينة مليط وسط حراسات مشددة.ولفتت أن حملات التمشيط التي تقوم بها قوات العمل الخاص ، وأفراد من المخابرات العامة ، والمستنفرين بمدينة الفاشر خلال ال 24 ساعة ، قد حدت من تحركات متسللو المليشيات إلى أطراف المدينة.

وجددت الفرقة إستقرار الأوضاع الأمنية خلال اليوم الجمعة ، وبنسبة كبيرة جداً .مشيرة إلى تقدم القوات في الصفوف الأمامية وبروح معنوية عالية.وهنأت في الوقت نفسه بتقدم القوات المسلحة ، في كل محاور الخرطوم ، والخرطوم بحري ، وام درمان ، وكردفان فضلاً عن انتصارات متحرك سنار في محور الجزيرة درة السودان.محية بكل فخر فاشر السلطان ، فاشر التحدي ، والصمود .