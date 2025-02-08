“الحلم المستحيل”.. رونالدو يزحف نحو عرش الحضري

بدأ البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، الزحف نحو عرش الحارس المصري السابق عصام الحضري في الدوري السعودي.

وسجل رونالدو هدف النصر الثالث في الفوز على الفيحاء 3-0، اليوم الجمعة، على ملعب الأول بارك، في الجولة ال19 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

الهدف كان الأول الذي يسجله النجم البرتغالي بعد بلوغ حاجز ال40 عاما، وذلك بعد يومين فقط من الاحتفال به.وبحسب قناة “العربية”، أصبح رونالدو ثالث لاعب يسجل هدفا في الدوري السعودي على مر تاريخه بعد بلوغ 40 عاما من عمره. ويبدو حلم “الدون” في اعتلاء قائمة أكبر اللاعبين تسجيلا في الدوري السعودي صعبا للغاية، حيث يفصله عنه نحو 5 سنوات. ويحتل عصام الحضري قائمة أكبر اللاعبين تسجيلا في الدوري السعودي بعمر 44 عاما و10 أشهر و25 يوما، وذلك بعدما هز شباك للتعاون من ركلة جزاء ضد الاتفاق في موسم 2017-2018.ويأتي حسين عبد الغني في المركز الثاني، بعدما سجل هدفا لأحد ضد الحزم، بعمر 41 عاما و9 أشهر و18 يوما، في موسم 2018-2019.

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