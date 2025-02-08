شاهد بالفيديو.. مقطع احمد حلمي الترند الذي أغضب الجمهور المصري

أحدث مقطع متداول لنجم الكوميديا المصري “أحمد حلمي” ردود أفعال واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية حديثه مع أحد الحاضرين لعرض مسرحي يقدمه بالمملكة العربية السعودية. وقال أحمد حلمي للضيف الذي يجلس في الصف الأول: اهلا بيك منين ؟ قاله من مصر.

ليرد احمد حلمي ساخرا ” من مصر وقاعد صف أول .. ثم نظر للجماهير وأشار اليه وقال”ده اكيد معزوم”!