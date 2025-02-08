ثقافة وفنون
شاهد بالفيديو.. مقطع احمد حلمي الترند الذي أغضب الجمهور المصري
أحدث مقطع متداول لنجم الكوميديا المصري “أحمد حلمي” ردود أفعال واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية حديثه مع أحد الحاضرين لعرض مسرحي يقدمه بالمملكة العربية السعودية.
وقال أحمد حلمي للضيف الذي يجلس في الصف الأول: اهلا بيك منين ؟ قاله من مصر.
ليرد احمد حلمي ساخرا ” من مصر وقاعد صف أول .. ثم نظر للجماهير وأشار اليه وقال”ده اكيد معزوم”!
ومن هنا انهالت آلاف التعليقات من الجماهير المصرية والعربية التى استهجنت هذه الجملة واعتبرتها إهانة غير مقبولة.
واتضح لاحقاً بأن الضيوف هم الفنانة كارمن سليمان وزوجها.
رصد وتحرير – “النيلين”