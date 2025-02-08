الناس الرجعت السودان في الايام دي .. لقيتو الاوضاع عاملة كيف “أكل علاج مدارس” ⁉️ إجابات صادمة

كتبت سيدة الأعمال السودانية المقيمة بدولة تركيا “سارا الشيخ” منشوراً على صفحتها في شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تسأل فيه عن الأحوال المعيشية في السودان في الفترة الحالية التي تلت انتصارات القوات المسلحة على مليشيا الدعم السريع في ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض وشمال دارفور. وقالت في استفسارها:

رجعتوا كيف وبتصرفوا من وين “ “الناس الرجعت السودان في الايام دي .. لقيتو الاوضاع عاملة كيفاكل ، علاج ،مدارس ،وغيرورجعتوا كيف وبتصرفوا من وين وكانت الإجابات صادمة من المتفاعلين معها، حيث أجمع العدد الأكبر منهم على توفر المواد الغذائية وعودة بعض المدارس للعمل ووجود وسائل للتنقل، مع استقرار شبكة الاتصالات والإنترنت، وقد صدم ذلك من كانوا يتوهمون بوجود المجاعة في أرجاء السودان واستحالة العيش لفترة زمنية طويلة في ظل أجواء الحرب. ومن ضمن إجابات المعلقين: نحنا ما طلعنا زاتو وامورنا فل امدرمان الريد والحنان الترحيل بتاع الروضه شغال خلي المدرسه والخدار راقد العجب الطماطم الله كريم كيلو البطاطس الفين واي نوع خدا رالفين كيلو الحمه١٢الف البلد زابطه ونا بكتب في التعليق ده في شباب كل يوم جمعه بجو بغنو حقيبه في شارعنا والدنيا حلوه انشاالله ما نموت.

نحن قاعدين فى السودان الحمدلله بناكل ونشرب احسن اكل واحسن شراب لله الحمدوالمنه م تكون تسمعو كلام القحاته انو فى مجاعه وكل شى متوفرة الحمدلله فل الفل.

نحن رجعنا الخرطوم بحرى الحمدلله لينا اربعه اشهر

نزلت في بوفى مدرسه والحمدلله ياهو جايبه حق وجبه اليوم

واكيد حاتفرج الحمدلله

بعد كدة الناس تتكاتف ،وتبني مناطقها ،تعليم ،صحة ،خدمات حتى الطرق،،كل الولايات فيها مغتربين ورجال اعمال،وكل الوسائل ممكنة ،ومتاحة ،،،إيد على إيد ،،ونبني سوداننا ،،تاني ما نسمع قصه نحن مهمشين.وبس.

يشھد الله الخير اللفي السودان ماغي اي دولة تانيھ

مبسوووووطيييين والحمد الله

في ناس قاعدة عليك أمان الله جواز ما عندهم ومبسوطين ورايقين (الرازق الله والحافظ الله )

الحمدلله رب العالمين العشاء ف شارع الوادي معه الأسر البلد ف نعم تامه انتو اقعدو اسمعو كلام القحاطه ديل

نحن القاعدين في امدر الحبيبة الأمور طيبة

وعايشين في أحسن حال الحمدلله تعالو ساهي

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رصد وتحرير – “النيلين”