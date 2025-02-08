شاهد بالفيديو.. فنان مواقع التواصل الشهير يهدي عائشة الماجدي أغنية خاصة والصحفية ترد عليه: (بس خلاص يا عمو حسن عمرتك مرقت بإذن الله)

نشرت الصحفية والإعلامية السودانية المعروفة عائشة الماجدي, مقطع فيديو على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الذي نشرته الماجدي, الفنان الشهير على مواقع التواصل الاجتماعي “حسن”, وهو يدندن بأغنية الفنان محمود علي الحاج, (مالك مجافي الناس).

الفنان “حسن”, الذي يحظي بشعبية كبيرة على السوشيال ميديا, أكد قبل ترديده للأغنية أنه يهديها للصحفية والإعلامية عائشة الماجدي.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد قابلت الصحفية المقطع بسعادة كبيرة, حيث كتبت على حسابها: (بس خلاص يا عمو حسن عمرتك مرقت بإذن الله.. الترتر الكردافة انا الناس ذاتهم خليتهم كفاي علي أنت يا عمو).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين