شاهد بالفيديو.. بعد أن زاره في المستشفى.. أحد مصابي القوات المسلحة يفاجئ “البرهان” بقصيدة مؤثرة ومعبرة

سجل رئيس مجلس السيادة السوداني, القائد العام للجيش, الفريق أول عبد الفتاح البرهان, زيارة لمصابي القوات المسلحة بأحد المستشفيات.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد وثق مقطع فيديو متداول لزيارة قائد الجيش, للمصابين وتفقدهم بعد الإصابات التي تعرضوا لها خلال الحرب.

https://www.facebook.com/reel/480638931759145

وفاجأ أحد المصابين “البرهان”, بقصيدة مؤثرة ومعبرة, رددها خلال تفقد القائد العام, له ولعدد من زملائه المصابين بالمشفى.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قابل “البرهان”, الروح المعنوية العابية للمصابين بفرحة كبيرة, حيث عانقهم مشاركهم الضحكات.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين