شاهد بالفيديو.. بقيادة “كبسور” و “المهدي” نجوم الدراما بالسودان يعودون للمسرح القومي بأم درمان ويعرضون مسرحية بالمجان والفنان الأمين البنا يشاركهم بأغنياته

في مبادرة جميلة قام عدد من الدراميين, بالسودان, بمبادرة لإعادة المسرح القومي بأم درمان, لسابق عهده وذلك بعد الدمار الذي تعرض له بسبب الحرب.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد سجل بعض الدراميين, بقيادة الممثل الدكتور فيصل أحمد سعد, الشهير بــ(كبسور), والممثل محمد المهدي الفادني, زيارة للمسرح الشهير والعريق بمدينة أم درمان.

وقدم الثنائي رفقة بعض الممثلين عمل درامي خفيف, شاركهم فيه الفنان الكبير الأمين البنا, والذي تغنى بأغنيته الوطنية (أنا أم درمان).

وكشف الدكتور فيصل أحمد سعد, بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, استعدادهم لإقامة مسرحية متنوعة الهدف منها إعادة الروح للمسرح وسيكون الدخول بالمجان.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين