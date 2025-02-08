شاهد بالفيديو.. القائد الميداني بالدعم السريع “ياجوج وماجوج” يعترف بالهزيمة: (نحنا مصيرنا انتهي وحنبقى بترول)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حديث للقائد الميداني للدعم السريع, محمد الفاتح, المعروف باسم “ياجوج وماجوج”.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أطلق “ياجوج وماجوج”, تصريحات قوية أصابت مناصري الدعم السريع بالاحباط.

https://www.facebook.com/reel/605058589105325

واعترف القائد الميداني الشهير خلال حديثه بالهزيمة وذلك بعد الهجوم القوي والمتواصل الذي شنته القوات المسلحة على عدد كبير من المدن والمناطق التي تقع تحت سيطرة الدعم السريع.

وقال “ياجوج وماجوج”, في مقطع فيديو متداول رصده محرر موقع النيلين, (نحنا مصيرنا انتهي وحنبقى بترول).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين