ضمك يزيح الهلال من صدارة دوري روشن

حسم التعادل 2-2 مباراة الهلال وضمك مساء السبت ضمن منافسات الجولة 19 من دوري روشن السعودي للمحترفين.ورغم تقدم الهلال بهدف نجمه ماركوس ليوناردو إلا أن ثنائية حبيب ديالو منحت التفوق لأصحاب الأرض، قبل أن يرد الهلال بالتعادل عن طريق سيرجي سافيتش.

وفقد الهلال نقطتين ثمينتين في صراع الصدارة ليتنازل عن قمة الترتيب لغريمه الاتحاد، الذي بات ينفرد بصدارة دوري روشن برصيد 49 نقطة.وارتفع رصيد الزعيم إلى 47 نقطة في المركز الثاني، قبل جولتين من الكلاسيكو الذي يجمع بينهما.أما ضمك الذي واصل العروض القوية ضد الكبار بعدما هزم الاتحاد قبل جولتين، فقد رفع رصيده إلى 23 نقطة ليظل في المركز 11.

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