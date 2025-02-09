صلاح يقدم وعده الأول لجماهير الزمالك

أكد المغربي صلاح الدين مصدق، مدافع الزمالك الجديد، سعادته بالانتقال إلى الفريق المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مقدما وعدا للجماهير.

ونشر الزمالك فيديو تقديمي للصفقة تحت عنوان: ” قادما من بلاد المغرب.. رحبوا معنا بأسد الأطلس صلاح الدين مصدق”. وقال مصدق في الفيديو: “في البداية أخبرني فريقي بوجود عرض من الزمالك، وهذا شرف كبير لي بالتواجد بصفوف ناد عظيم مثل الأبيض”. وأضاف: “أنا معجب باللاعب الأسطورة شيكابالا وعبد الله السعيد، وأيضا يعجبني أداء أحمد زيزو، وجميع اللاعبين كبار، وأتمنى التوفيق معهم”.

وواصل: “المدافعون بالزمالك نجوم كبار، وإن شاء الله سنتعاون من الغد من أجل تحقيق الألقاب”.

وأتم صلاح الدين: “جمهور الزمالك عظيم ويدعم الفريق بشكل مستمر، لذلك أعدهم بالتتويج بالألقاب وبذل أقصى جهد”.

ووقع صلاح الدين مصدق على عقود الانتقال للزمالك رسميا لمدة ثلاثة مواسم ونصف، بعد الاتفاق مع ناديه على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.

وجاء تعاقد الزمالك مع مصدق لتعويض المدافع التونسي حمزة المثلوثي، الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة وسيغيب لنهاية الموسم.

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