يسرا المسعودي: هذه تفاصيل دوري في مسلسل “جوما”

كشفت الفنانة التونسية يسرا المسعودي، عن الشخصية التي تقدمها خلال أحداث مسلسل جوما الذي من المقرر عرضه في رمضان 2025.

وقالت يسرا المسعودي في تصريح خاص لـ “صدي البلد”: “بقدم في مسلسل جوما شخصية سيدة تسمي سماح وهي تحب الدكتور خالد (محمود عبد المغني) بجنون و تغير عليه من ريم البارودي التي يحبها، مضيفة أنها سعيدة بالعمل مع كل فريق العمل والكواليس كلها حب وطاقة إيجابية”.

واختتمت يسرا المسعودي، أن العمل مع المخرج محمد النقلي أمر عظيم لأنه يحرص أن يظهر الفنان بأحسن صورة والعمل معه يكون مميزا.

يتكون مسلسل جوما من 15 حلقة، وهو من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين محمود عبد المغني وريم البارودي ومنة عرفة، ميرفت أمين، يسري المسعودي وعدد كبير من النجوم.

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