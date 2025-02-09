يا ليفة .. محمد رمضان يوجّه رسالة غامضة في فيديو صادم

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره فيديو جديدا يوجه من خلاله رسالة غامضة مليئة بالتحدي.

وقال محمد رمضان بالفيديو الذى نشره عبر حسابه بموقع انستجرام: “فى مدفع رمضان دا قبل أذان المغرب قبل ما الناس تفطر وفى مدفع رمضان دا بعد الفطار هيبقي على dmc عشان الناس تفرح .. وهتقولي عامل دايت ليه هقولك بإختصار شديد الناس عايزة الجديد يا ليفة”.

وخلال الأيام الماضية ، نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو قصير له عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهر فيه يحكي موقف طريف له مع معجب في الشارع.

وقال محمد رمضان، في الفيديو: «واحد قابلني في الشارع وقالي ايه يا نجم كلها رافعة حبوب جراءة ومقطعة البطاقة احنا مش هنشوفك في رمضان ولا ايه؟ قولتله افتح قناة dmc واستنى مدفع رمضان عشان تفطر.

وقبل أيام، مازح محمد رمضان جمهوره بشأن كتابة جملة رمضان أحلى على رأس النجوم ببوسترات مسلسلات رمضان ٢٠٢٥.

وشارك محمد رمضان جمهوره فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، قائلا: “فى حاجة لاحظتها فى بوسترات رمضان عايز ألفت نظر بعض القنوات ليها وهى انكوا بتنزلوا بوسترات رمضان وبتكتبوا فوق النجوم رمضان أحلى ودى ممكن تضايق بعض الزملاء انصح بتغييرها لشهر الفرحة او حطوا صورتي جمب رمضان احلي”.

صدى البلد