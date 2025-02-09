براتب شهري 100.000 دولار..ماسك قدوة «وادي السيليكون» في التوظيف بدون شهادات جامعية

باتت وزارة الكفاءة الحكومية (دوج- Doge) التي يقودها رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك، قدوة للشركات العاملة في وادي السيليكون حيث جددت دعمها للتوجهات التي يقودها إيلون ماسك بتوظيف المواهب في مجال التنكولجيا برواتب خيالية تبدأ بشيك تعاقدي قيمته 100.000 دولار بعد أن ضم ماسك العشرات من المواهب في وزارة الكفاءة الحكومية (دوج- Doge) تتراوح أعمارهم بين 19 و24 عاماً، ومن بينهم خريج مدرسة ثانوية حديث، بالإضافة إلى متدرب سابق في SpaceX حصل على منحة قدرها 100 ألف دولار من بيتر ثيل.

حوافز وادي السيليكون

إن الملياردير إيلون ماسك، وثايل من المؤيدين الصريحين للطلاب الذين تركوا الدراسة الجامعية ويعملون في وادي السيليكون ، وهناك المزيد والمزيد من الشركات، مثل آي بي إم، وجوجل، وجنرال موتورز، وآبل، تتبع هذا النهج من خلال إلغاء متطلبات الحصول على الدرجة العلمية للعمل في مجال التكنولوجيا.

قال جو هيركين، أحد المحاربين القدامى في وادي السيليكون والرئيس التنفيذي السابق لشركة Issuu، لصحيفة The Post: “المكان الذي ذهبت إليه في المدرسة، وما إذا كنت قد ذهبت إلى المدرسة أم لا، لا يهم، أعتقد أنه يهم بشكل متزايد”.

“بدأت أذكى العقول تدرك أن القدرة والكفاءة والفعالية يمكن أن تتجاوز الجامعة التي ذهبت إليها.”

أن المتسربين من التعليم هم في صحبة جيدة أيضاً: فقد ترك ستيف جوبز، وبيل جيتس، ومارك زوكربيرج، دراستهم الجامعية للتركيز على إمبراطورياتهم التكنولوجية.

لقد حان الوقت لأن تحذو الشركات العريقة حذو رواد الأعمال مثل ثيل، الذي فضل منذ فترة طويلة رواد الأعمال الشباب الشجعان بما يكفي لتمهيد طريقهم بأنفسهم.

شيكات بقيمة 100 ألف دولار

بدأ المؤسس المشارك لشركة PayPal في توزيع شيكات بقيمة 100 ألف دولار على مواهب عالم التكنولوجيا لتمويل مساعيهم في عام 2010. وقد حصل موظف شركة DOGE Luke Farritor على منحة هذا العام، إلى جانب Augustus Doricko.

وقال دوريكو، البالغ من العمر 24 عامًا، لصحيفة واشنطن بوست: “هناك بالتأكيد احترام في وادي السيليكون لأولئك الذين تركوا الدراسة ولديهم في مجالات التكنولوجيا.

غادر دوريكو جامعة كاليفورنيا في بيركلي في سنته الأخيرة ليبدأ شركة Rainmaker، وهي شركة تكنولوجية تعمل على تعديل الطقس لزيادة هطول الأمطار. وقد جمع للتو 6.3 مليون دولار من التمويل .

والآن بعد أن أصبح يوظف موظفيه الخاصين ، فإنه يعتقد أن “الحصول على شهادة جامعية هو مؤشر متوسط إلى سيئ للقدرة”، ويتفق معه عدد متزايد من مديري التوظيف.

تعد شركة أكسنتشر لتكنولوجيا المعلومات من بين مجموعة من الشركات التي خففت مؤخرًا من متطلبات الحصول على الشهادة الجامعية. في فبراير الماضي، قامت الشركة بتعيين سيث جاليجوس كمهندس شبكات، على الرغم من افتقاره إلى الشهادة الجامعية.

مستقبل علوم التكنولوجيا

“أعتقد أن 95٪ من أي وظيفة في مجال التكنولوجيا يمكن القيام بها دون الحصول على شهادة جامعية”، هذا ما قاله مواطن دنفر البالغ من العمر 21 عامًا لصحيفة The Post.

شارك جاليجوس في معسكر تدريبي لمدة خمسة عشر أسبوعًا في مجال الأمن السيبراني، مما سمح له بالحصول على شهادة مقابل جزء بسيط من تكلفة درجة علوم الكمبيوتر.

“أنا أصغر شخص في المكتب، ولكنني على نفس المستوى وعلى نفس المسار الوظيفي مثل الآخرين الذين أكملوا تلك السنوات الأربع من الكلية”، كما قال.

لديه العديد من الأصدقاء المزدهرين في مجال التكنولوجيا دون الحصول على شهادة جامعية، بما في ذلك أليخاندرو سينيسروس، الذي التحق أيضا بمعسكر تدريبي بناءً على توصيته. يعمل سينيسروس، البالغ من العمر 20 عاما، كفني سحابي لسلسلة مستشفيات – وهي وظيفة تتطلب تقليديًا الحصول على شهادة جامعية للتقدم إليها.

“لم أكن أرغب في الوقوع في ديون ضخمة بسبب الدراسة، لأنك لم تعد مضمونًا الحصول على وظيفة بشهادة جامعية في هذا السوق”، كما قال. “كنت أعلم أيضًا أن أصحاب العمل بدأوا في إعطاء الأولوية للمهارات الحياتية الحقيقية وليس الشهادات فقط”.

يعتقد سينيسروس أن التكنولوجيا تتميز بالجدارة بشكل فريد لأنها سهلة التعليم الذاتي ، كما فعل من خلال الاستماع إلى المدونات الصوتية حول الأمن السيبراني: “يمكن لأي شخص شراء جهاز كمبيوتر وفهم كيفية عمل أجزائه، أو التعلم من خلال الموارد مفتوحة المصدر

يتفق فرانسيس لاركين، مهندس تطبيقات المؤسسات في بيتسبرغ، مع هذا الرأي. فقد أمضى عقدًا من الزمان في محاولة دخول مجال التكنولوجيا دون الحصول على شهادة جامعية، لكنه لم يتمكن من كسر السقف الزجاجي إلا في عام 2022، عندما بدأت الشركات في تخفيف معايير التعليم في أعقاب الوباء.

“لقد تقدمت بطلبات إلى جميع أصحاب العمل الرئيسيين، ولكن لم يوافق أي منهم على توظيفي [دون الحصول على شهادة]”، هكذا قال لاركين، الذي يبلغ من العمر الآن 35 عامًا. “كان الاختيار الأول دائمًا للشباب الذين يتخرجون من الكلية بشهادة في تكنولوجيا المعلومات ويقضون فترة تدريب صيفية لمدة ثلاثة أشهر، بينما كان عليّ أن أتحمل الأمر لسنوات.”

“لكن يبدو الآن أن الشركات تقوم بتوظيف أفضل شخص للوظيفة، وقد يكون التعليم أحد الأشياء التي تأخذها الشركات في الاعتبار.”

يقول هيركين إن الذكاء الاصطناعي يمكنه بالفعل مساعدة غير الخريجين مثل لاركين.

وقال “في الماضي، كنت تستخدم شهادة جامعية أو سجل تجاري كمعيار، ولكن الآن يمكنك استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لفرز طلبات الجميع. ستوفر أدوات الذكاء الاصطناعي المزيد من الكفاءة للوصول إلى مجموعة المهارات الحقيقية للأشخاص”.

برامج التدريب المهني

وتسعى بعض الشركات بشكل استباقي إلى التواصل مع غير الخريجين من خلال برامج التدريب المهني. ويدفع برنامج التدريب المهني في Amazon Web Services للطلاب مقابل أربعة أسابيع من التدريب، وغالبًا ما يوظفهم بعد ذلك.

كان كافاري هيل، البالغ من العمر 25 عاما والذي يعمل في مجال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في فيرجينيا، يحلم دائمًا بالدخول إلى مجال التكنولوجيا ولكنه لم يعتقد أبدًا أنه ممكن بدون شهادة جامعية، حتى أخبرته والدته عن برنامج التدريب.

لقد كنت مهتمًا دائمًا بتكنولوجيا المعلومات… ولكن هذه كانت الفرصة الأولى التي أتيحت لي لأضع قدمي في هذا المجال بالفعل”، هذا ما قاله هيل لصحيفة The Post.

قرر هو ووالدته شيري الخضوع للتدريب معًا في نوفمبر – وبدأ كلاهما مسيرتهما المهنية كفنيين لعمليات مركز البيانات في Amazon Web Services دون الحصول على شهادة جامعية.

وتتطلع شركات أخرى إلى ضم موظفين أصغر سناً إلى صفوفها ــ مثل شركة آي بي إم، التي دخلت في شراكة مع مدرسة بي تيك الثانوية المتخصصة في بروكلين في برنامج للتدريب المهني.

تم عرض راتب مكون من 6 أرقام على Shekinah Griffith من قبل شركة IBM مباشرة بعد تخرجها من P-Tech عندما كانت تبلغ من العمر 19 عامًا.”لقد تعلمت هنا أكثر مما كان من الممكن أن أتعلمه في الكلية”، هذا ما قاله جريفيث، الذي يبلغ من العمر الآن 24 عامًا، لصحيفة واشنطن بوست .

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