شاهد بالفيديو.. خلال حفل بإحدى المحافظات.. شباب مصريون يرقصون على أنغام أغاني “الزنق” السودانية وساخرون: (مصر اتهكرت يا جدعان وأرجعوا لوضعكم نحنا ماشين بلدنا خلاص)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وبسخرية كبيرة مقطع فيديو تم تصويره من حفل زواج أقيم بإحدى المحافظات المصرية, وفقاً لما ذكر ناشروه.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع شباب مصريون, يرقصون ويتفاعلون مع أنغام موسيقى الأغاني الصاخبة المعروفة في السودان, بأغاني “الزنق”.

حيث رقص المصريون, على الطريقة السودانية, وسط سخرية الجمهور السوداني, الذي علق على المقطع بسخرية وضحكات على شاكلة تعليق أحدهم قال فيه: (مصر اتهكرت يا جدعان) وتعليق آخر: (أرجعوا لوضعكم نحنا ماشين بلدنا خلاص).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين