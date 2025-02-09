شاهد بالصورة والفيديو.. مبدع سوداني يضع تشكيلة القوات المسلحة في الحرب على طريقة المعلق الشهير عصام الشوالي

خطف مبدع سوداني, إعجاب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده, وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو عبر من خلاله عن دعمه للقوات المسلحة, على طريقته الخاصة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قام المبدع السوداني, الشاب بتقليد المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي, خلال وضعه تشكيلة القوات المسلحة في الحرب.

ووضع المبدع في تشكيلته القوات المشتركة, وقوات العمل الخاص, وكتائب البراء, وقوات درع الشمال, إضافة للانصرافي, ووزير الإعلام الإعيسر, وعدد من القوات والشخصيات المقاتلة ضمن صفوف الجيش.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين