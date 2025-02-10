عالمية

أردوغان: لا أحد يملك القدرة على إخراج الفلسطينيين من غزة

2025/02/10
اردوغان5

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد إنه لا جدوى من مناقشة ما قاله نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشأن خطة للسيطرة على قطاع غزة المدمر بسبب الحرب.

وأضاف أردوغان في مؤتمر صحفي “من وجهة نظرنا، لا يوجد شيء يستحق الحديث عنه بشأن المقترحات التي طرحتها الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن غزة تحت ضغط اللوبي الصهيوني”.

وأردف “هذه الخطة عبثية تماما… لا أحد يملك السلطة لإخراج شعب غزة من وطنه. شعب غزة سيواصل البقاء والعيش فيها وحمايتها”.

صحيفة البيان

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