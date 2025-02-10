ليفاندوفسكي يكرر إنجاز ميسي مع برشلونة

حقق البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، رقما مميزا، خلال مواجهة إشبيلية، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 23 من عمر الدوري الإسباني.وسجل روبرت ليفاندوفسكي، هدف التقدم لصالح الفريق الكتالوني في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، المقامة على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

وبحسب شبكة “أوبتا”، فإن ليفاندوفسكي هو أول لاعب يسجل 19 هدفا أو أكثر في أول 22 مباراة له في موسم واحد من الليجا، منذ ليونيل ميسي في موسم 2019-2020 (19 هدفا).ويمتلك نادي برشلونة 45 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، مقابل 28 نقطة في جعبة إشبيلية بالمرتبة 13.

ويتصدر ليفاندوفسكي، جدول ترتيب هدافي الليجا هذا الموسم برصيد 19 هدفا.

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