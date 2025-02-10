بيل جيتس: ما يفعله إيلون ماسك جنون

وصف بيل جيتس ، مؤسس شركة مايكروسوفت، ما يفعله الملياردير إيلون ماسك أغنى رجل في العالم، بشأن السياسة في أوروبا بالجنون.

وأوضح جيتس أنه لا يحب الطريقة التي تورط بها إيلون موسك في سياسات الدول الأجنبية مثل المملكة المتحدة وألمانيا.

وقال جيتس في مقابلة مع صحيفة “ذا تايمز” البريطانية نشرت يوم السبت “من الجنون حقاً أن يتمكن من زعزعة استقرار الأوضاع السياسية في البلدان. إن ماسك لا ينبغي أن يدلي بمثل هذه التصريحات السياسية الصريحة”.

وأصبح إيلون ماسك صريحاً بشكل متزايد بشأن آرائه بشأن السياسة في المملكة المتحدة وألمانيا في الأسابيع الأخيرة.

صحيفة البيان