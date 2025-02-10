منوعات

السفير عزت مفتي في ذمة الله

2025/02/10
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انتقل إلى رحمة الله تعالى، فجر الأحد، عميد أسرة آل مفتي، السفير/ عزت كامل صالح مفتي، حيث أقيمت صلاة الميت عليه بعد عصر اليوم بالمسجد الحرام، ودفن في مقبر المعلاة بمكة المكرمة.الفقيد زوج السيدة/مقبولة محمد عبدالرحمن مؤمنة، ووالد كل من : ( خالد ، وكامل، وهالة، ونهلة، وخلود، ودكتورة رانية).

وسيقام العزاء ابتداءً من يوم (الاثنين) لمدة ثلاثة أيام للرجال بجامع الأمير تركي بحي الأندلس بجدة.

ويتقبل عزاء السيدات من الساعة السادسة إلى التاسعة بمنزل الفقيد بحي الحمراء.

و”المدينة” التي آلمها النبأ تتقدم لأسرة الفقيد وذويه بخالص العزاء وتدعو الله له بالرحمة والمغفرة “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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جريدة المدينة

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