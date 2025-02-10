السفير الأرجنتيني بالقاهرة :«التانجو ليست مجرد رقصة ولكنها تعبير عن الشغف والحياة»

بالتعاون بين وزارة السياحة ووزارة الثقافة والسفارة الأرجنتينية بالقاهرة، تستعد القاهرة لاستقبال حفلات فنية كبيرة في إطار سلسة فعاليات «ليالي مصر»، حيث تحيي فرقة «سحر التانجو» الأرجنتينية ،حفل يوم 14 فبراير الجاري احتفالا بعيد الحب في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، كما ستقام حفلات أخرى في دار الأوبرا المصرية يومي 15 و16 فبراير الجاري .

وتعقيباَ على هذا التعاون بين البلدين، أعرب سفير الأرجنتين بالقاهرة هولجر فريدريكو مارتينسن، عن فخره وسعادته بالتعاون الثقافي المستمر بين الأرجنتين ومصر، والذي يتجسد في هذا الحدث الفني الراقي الذي يجمع بين سحر التانجو الأرجنتيني وعراقة الثقافة المصرية.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم بأحد الفنادق الكبرى :«يسعدنا أن نقدم واحدة من أرقى فرق التانجو الأرجنتينية إلى الجمهور المصري العاشق للفنون في ليلة استثنائية تحتفي بالتنوع الثقافي وتبرز الروابط العميقة بين شعبينا».

وأوضح :«إن التانجو ليس مجرد رقصة، بل هو تعبير عن الشغف والحياة، ونحن فخورون بمشاركة هذا التراث مع أصدقائنا في مصر، الذين يشتهرون بتقديرهم للفنون والموسيقى».

المصري اليوم