طلب غريب من تركي آل الشيخ لكريم عبدالعزيز وأحمد عز..!

شارك المستشار تركي آل الشيخ جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو له رفقة النجوم كريم عبدالعزيز وأحمد عز وصناع فيلم «The Seven Dogs».

ونشر تركي آل الشيخ الفيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، هنأ فيه كريم عبدالعزيز وأحمد عز به، قائلًا: «احنا حاليا بنناقش فيلم The Seven Dogs، شوفت لقطات من الفيلم وهيبقى مفاجأة 2025.. أهم حاجة ادبـحوا وبخروا علشان العين والحسد».

وفيلم «The Seven Dogs»، قصة تركي آل الشيخ وفريق Big Time وسيناريو وحوار محمد الدباح، ويعد أكبر إنتاج عربي حتى الآن لفيلم بميزانية تتجاوز الأربعين مليون دولار، ومن إخراج المخرجين العالميين Adel وBelal اللذين كانت آخر أعمالهما Bad boys 3.

المصري اليوم