شيرين عن سمية الألفي: ست أصيلة قعدت تحت رجل الفيشاوي في مرضه

قدمت الفنانة شيرين، التعازي لأسرة الفنانة سمية الألفي، التي توفت عن عمر ناهز 72 عامًا بعد صراع مع المرض.

وكشفت الفنانة شيرين عن علاقتها بالفنانة سمية الألفي، وقالت في مداخلة متلفزة: “الله يرحمها ويدخلها فسيح جناته، سمية الألفي كانت ست فاضلة جدًا وإحنا مكناش أصدقاء مقربين، ولكن إحنا زمايل وصحاب، وأنا قابلتها زمان وهي حامل في أحمد وبعدين اتقابلنا في مسلسل اللاعبون بالنار، ولما عرفت أنها عملت المرارة زرتها”.

وأضافت شيرين: “لما فاروق الفيشاوي الله يرحمه تعب شفت ست مصرية أصيلة قاعدة تحت رجلين طليقها مش بنشوفها كتير، ده بيكونوا متجوزين ومش بنشوفهم يعملوا كده، أنا بحبها وبعزها، وبقول يا رب يرحمها ويجعلها من أهل الجنة”.

ورحلت الفنانة سمية الألفي عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز 72 عامًا بعد صراع من المرض، وشيع جثمانها من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، بحضور عدد من نجوم الفن على رأسهم الفنانة شيرين، بجانب كل من الفنان محمود حميدة، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والمؤلف محمد صلاح العزب، والفنانة عفاف رشاد، وغيرهم.

بوابة روز اليوسف