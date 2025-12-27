رمضان 2026.. هند صبري سيدة شعبية من الباطنية في الكواليس الأولى لـ «مناعة»

يواصل صناع مسلسل «مناعة»، تصوير مشاهد العمل، المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل على شاشات «المتحدة»، وهو من بطولة النجمة هند صبرى وخالد سليم.

المسلسل يشارك فى بطولته الفنان أحمد خالد صالح ومها نصار ومحمد على رزق ورياض الخولى، وهو فكرة عباس أبو الحسن وتأليف عمرو الدالى وإخراج حسين المنباوى.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار الدراما الشعبية فى حى الباطنية، وتعود من خلال الأحداث إلى فترة السبعينات والثمانيات.

المصري اليوم