وفاة أشهر صانعي الجمال الخفي في مصر – صور

توفي الماكيير الشهير محمد عبد الحميد والد الفنان أحمد عبد الحميد بعد صراع مع المرض. وذلك الثلاثاء.

وبحسب ما كشفت عنه أسرته، فإن الراحل كان قد تنبّأ برحيله قبل وفاته ببضع أيام، حين اشتدت حالته الصحية وتم نقله إلى المستشفى، حيث قال لزوجته: “لن أخرج من هنا هذه المرة” — ليرحل فعليًّا بعد ذلك بأيام قليلة، في مشهد أبكى محبيه وزمولاه.

يُعدّ محمد عبد الحميد أحد أبرز خبراء المكياج الفني في مصر، حيث امتدت مسيرته المهنية لأكثر من ثلاثة عقود، شارك خلالها في عشرات الأعمال السينمائية، التلفزيونية، والمسرحية، وترك بصمة لا تُنسى في عالم التمثيل البصري.

وكان الماكيير الرئيسي لعدد من أبرز نجوم الفن العربي، من بينهم: صباح، وردة الجزائرية، يسرا، ميرفت أمين، ليلى علوى، فاروق الفيشاوى، شريف منير، حسين فهمى، أحمد حلمى، وخالد النبوي.

وقد اشتُهِر الراحل ببراعته الاستثنائية في صناعة “الماسكات” (القوالب التجميلية)، التي استُخدمت لتجسيد شخصيات تاريخية وفنية معقدة، من أبرزها:

ماسك الرئيس الراحل أنور السادات الذي جسّده الفنان أحمد زكى،

شخصية الدكتور مصطفى محمود في تجسيد خالد النبوي،

الشخصية الأنثوية لشريف منير في فيلم “هيستيريا”.

بدأ الراحل مشواره الفني كمُساعد ماكيير في أعمال بارزة مثل: “ملف سامية شعراوي”، “زوجة رجل مهم”، “الإرهاب”، و”كابوريا”. ثم تدرّج ليصبح اسمًا موثوقًا به في الصناعة، حيث شارك في تجهيز مكياج أبرز الأعمال، منها: فيلم “آيس كريم في جليم”،

ومسلسلات مثل: “رد قلبي”، “العطار والسبع بنات”، “ذات” و”القاهرة: كابول”.

كان الراحل متزوجًا من الفنانة المعتزلة حنان عادل، التي عُرفت بمشاركتها في مسلسل “ضمير أبلة حكمت”.

وترك خلفه ابنه الفنان أحمد عبد الحميد، وابنته آية عبد الحميد، التي تُعدّ اليوم من أبرز ماكييرات الفن في مصر، وامتدت بصمتها إلى العديد من الأعمال الحديثة.

بوفاة محمد عبد الحميد، يودّع الوسط الفني أحد صانعي “الجمال الخفي”، الذي ساهم بصمته الفنية في تجسيد أعمق الشخصيات وأكثرها تعقيدًا، دون أن يظهر اسمه غالبًا في الواجهة — لكنها كانت تظهر بوضوح على وجوه النجوم.

