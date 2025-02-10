ترمب يعلن التزامه بـ”شراء وامتلاك” غزة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه ملتزم بـ”شراء وامتلاك قطاع غزة”، مضيفاً أنه “ربما يمنح أجزاء منه لدول أخرى في الشرق الأوسط للمساعدة في جهود إعادة الإعمار”.

وأضاف ترمب، في تصريحات للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية، أنه سينظر في الحالات الفردية للاجئين الفلسطينيين الراغبين في دخول الولايات المتحدة، واعتبر أن دول الشرق الأوسط ستتولى استقبال فلسطينيين بعد التحدث معه.

ونقلت “رويترز” عن ترمب قوله إنه سيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

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