بـ10 لاعبين.. برشلونة يسقط إشبيلية

أشعل فريق برشلونة الأول لكرة القدم، المنافسة على لقب الدوري الإسباني بعد فوزه العريض خارج ملعبه على إشبيلية 4-1 ضمن منافسات الجولة 23، الأحد.

وبقي برشلونة بهذا الفوز في المركز الثالث برصيد 48 نقطة، ولكنه قلص الفارق إلى نقطة واحدة مع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، ونقطتين مع ريال مدريد المتصدر.

واستثمر الفريق الكاتالوني تعادل الريال مع أتلتيكو مدريد بنتيجة 1-1 في الديربي، السبت الماضي، ضمن إطار الجولة نفسها.

أما إشبيلية فتجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز الثالث عشر، بعدما تلقى خسارته التاسعة في الدوري الموسم الجاري.

على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، تقدم برشلونة بهدف مبكر سجله النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بعد 7 دقائق من صافرة البداية، ورد إشبيلية سريعًا عن طريق روبن فارجاس عند الدقيقة 8 لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

وفي الشوط الثاني أضاف فيرميني لوبيز ورافينيا دياز الهدفين الثاني والثالث للضيوف عند الدقيقتين 46 و55.

وأكمل برشلونة اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد فيرمين لوبيز ببطاقة حمراء مباشرة بعد 62 دقيقة وعلى الرغم من النقص العددي سجل برشلونة هدفًا رابعًا بواسطة إيريك جارسيا في الدقيقة 89.

وفي مباراة ثانية اقترب خيتافي من منطقة الأمان بفوزه على ألافيس 1-0 في عقر دار الأخير.

ورفع خيتافي رصيده الى 27 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما بقي ألافيس في المركز الثامن عشر المهدد بالهبوط مع 21 نقطة.

وسجل الأوروجوياني ماورو أرامباري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 44 من ركلة جزاء.

وفي مباراة ثالثة طرق ريال سوسيداد باب المسابقات الأوروبية بفوزه على ضيفه إسبانيول 2-1.

ورفع سوسيداد رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع، متخلفًا بفارق 5 نقاط عن رايو فايكانو صاحب المركز السادس المؤهل إلى مسابقة «كونفرنس ليج».

بكر الفريق الباسكي بالتسجيل بعد مرور دقيقة واحدة عن طريق السورينامي شيرالدو بيكر.

ثم احتسب الحكم ركلة جزاء لإسبانيول مطلع الشوط الثاني انبرى لها بنجاح خافي بوادو 53.

وكانت الكلمة الأخيرة لسوسيداد عبر برايس منديس قبل نهاية المباراة بست دقائق.

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