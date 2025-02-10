شاهد بالفيديو.. أهالي “المسعودية” يخرجون في احتفالات صاخبة عقب دخول الجيش منطقتهم والأطفال يبكون بحرقة ويدعون على قوات الدعم السريع بعد الانتهاكات التي مارسوها بالمدينة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي تم تصويره من احتفالات سكان إحدى المدن بولاية الجزيرة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد احتفل الأهالي بمدينة “المسعودية”, مع جنود القوات المسلحة بعد دخولهم المدينة وتحريرها من قوات الدعم السريع.

https://www.facebook.com/reel/612959478264538

وأظهر المقطع بكاء أحد الأطفال بحرقة أمام الجنود, في مشهد مؤثر, الطفل أخذ يدعو على أفراد الدعم السريع, أثناء بكائه الشديد وذلك نتيجة الانتهاكات التي مارستها المليشيا بمدينة المسعودية.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين