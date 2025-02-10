أمارة العبابدة بالسودان والوطن العربي تحتسب الاستاذ أحمد عبد الرحمن محمد

بسم الله الرحمن الرحيم

أمارة العبابدة , السودان

إحتساب

يقول تعالي( كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز)

تحتسب أمارة العبابدة بالسودان والوطن العربي

الرجل الوطني الغيور، الاستاذ أحمد عبد الرحمن محمد،،ود العبادية،،

والذي حدثت وفاته صباح اليوم الإثنين بالقاهرة

وإذ ننعيه ، نذكر محاسن صنيعه في العمل الاسلامي الواسع منذ الخمسينات من القرن الماضي ، إذ نذر حياته لدينه ووطنه ، فهو أحد أركان الجبهة الوطنية ، التي واجهت النظام المايوي حتي رضخ للمصالحة الوطنية عام 1977م ، حيث شغل منصب وزير الداخلية ، كما كان عضوا بالمجلس الوطني في معظم دوراته، منذ الثمانينيات، من القرن الماضي ، كما شغل منصب الامين العام لمجلس الصداقة الشعبية العالمية٠ حيث تمددت علاقات الشعب السودانى مع شعوب العالم شرقا وغربا يعالج الكثير من مظاهر القطيعة الرسمية مع بعض الحكومات

ويعتبر شيخ أحمد من حكماء السودان وأهل الحل والعقد فيه ، فما من قضية تهم الوطن إلا. كان أحد أركان حلها ،،يسعي لتقريب. وجهات النظر. لجمع الصف الوطني ،بروح قومية وجهد وافر

ونحن اذ نحتسبه نعزي أبناءه ياسر وهاشم وإخوانهم والاخ ياسر عمران وإخوانه ،وجميع أهلنا الغنادير في بربر. وفي الخرطوم وام درمان في الخليج وفي مصر

ونعزي أهلنا العبابدة في ربوع السودان كلها

وندعو الله ضارعين،أن يحشره مع النبيبين والصديقين والسهداء والصالحين وحسن اولىك رفيقا

وان يكرم نزله. يحسن مدخله وييمن كتابه وييسر حسابه

ولا نقول الا مايرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

المكتب القيادي لإمارة العبابدة، السودان،

الاثنين 10,2,2025م