مداراتمنوعات

شاهد بالصورة.. عروس “دعامية” تنعي عريسها القيادي بالدعم السريع الذي تزوجها قبل شهر وتم اغتياله في المعارك الأخيرة وتدعو على “البرهان”: (الله يحرمك من أغلى زول في حياتك زي ما حرمتني من زوجي)

2025/02/10
476804422 4002723836641204 3452363144597701824 n 1

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, صورة قيل أن صاحبتها أرملة أحد القياديين بقوات الدعم السريع, والذي تم اغتياله مؤخراً.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الصفحات قامت بنشر تدوينة الأرملة “الدعامية”, وذكرت الصفحات أن العروس تزوجت من القيادي بالدعم السريع علي عبد الله عبد العاطي, قبل شهر, قبل أن يلقى حتفه في الأيام الماضية.

476804422 4002723836641204 3452363144597701824 n 1

وتحسرت “الدعامية”, من خلال الصورة التي نشرتها الصفحات, على رحيل عريسها, الذي اغتيل في المعارك الأخيرة بين الجيش, والدعم السريع.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد دعت الأرملة على قائد الجيش, الفريق أول عبد الفتاح البرهان, حيث نعت زوجها وكتبت على الصورة: (انتقل زوجي إلى رحمة الله.. ربنا يصبرني على فراقك.. الله يحرمك يا البرهان من أغلى زول في حياتك زي ما حرمتني من زوجي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/02/10