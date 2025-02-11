ضبط مخزن أدوية مهربة بالقضارف وإيقاف متهمين

تمكنت مباحث ولاية القضارف، بالتنسيق مع مباحث التجارة والتموين من ضبط مخزن يحتوي على كميات كبيرة من الأدوية المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة تشمل منشطات جنسية وأدوية مضرة بالصحة بقيمة تقديرية بلغت 10 ملايين جنيه سوداني.

و بعد الحصول على أمر تفتيش رسمي نفّذ فريق مشترك بقيادة ضابط مداهمة المخزن بمرافقة فريق طبي من إدارة الصيدلة والسموم بوزارة الصحة

وأسفرت العملية عن ضبط 20 نوعًا من الأدوية غير المسجلة، إضافةً إلى ملاحظات تتعلق بعدم مطابقة المخزن للاشتراطات الصحية وغياب التصديق الرسمي.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تحت المواد (16-17) من قانون الصيدلة والسموم في مواجهة متهمان إثنان كانا يديران عمليات استلام وتوزيع الأدوية.