“مدير طبي بالمستشفي الإيطالي” .. تم القبض عليه بواسطة الخلية الامنية المشتركة ببورتسودان

اصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة برئاسة القاضي / امين عباس حكما بالسجن لمدة أربعة سنوات للمدان م/ب/م الذي يعمل مدير طبي بالمستشفي الإيطالي السجن أربعة سنوات بتهمة الإساءة وسب قيادات الدولة ممثلة في قيادات القوات المسلحة ويسري الحكم من تاريخ القبض ١٤/٥/٢٠٢٤ و مصادرة هواتفه معروضات اتهام .

وكانت المحكمة قد وجهت له اتهاما بموجب المادة ٢٦ من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة ٢٠١٨م .

والجدير بالذكر ان المتهم تم القبض عليه بواسطة الخلية الامنية المشتركة ببورتسودان، وتمت احالة المتهم للجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي والانساني.