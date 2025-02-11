ثقافة وفنون

لحظة بكاء إليسا أمام جمهورها في حفل دبي.. فيديو

2025/02/11
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ظهرت إليسا في حفلها الغنائي على مسرح دبي أوبرا، في دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء الإثنين 10 فبراير. بفستان أصفر طويل وأنيق، وقدمت باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور، منها: (أجمل إحساس، بتمون، من أول دقيقة) وغيرها من الأغاني.

وخلال تقديم أغنية يا مرايتي، تأثرت إليسا، أمام جمهورها وبكت قليلًا ولكن سرعان ما سيطرت على نفسها ومسحت دموعها أمام الجمهور، وانتشر هذا الفيديو بشكل واسع على السوشيال ميديا.

صدى البلد

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