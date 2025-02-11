وفاة مولود إنجي مراد بعد ساعات من رحيلها

أعلن سامر حقي، زوج الفنانة السورية إنجي مراد ، والتى رحلت عن عالمنا خلال الساعات الماضية، عن وفاة مولوده.

وقال حقي : “ابني الغالي علي سامر حقي في ذمة الله، أتراني قويًا لهذه الدرجة يا الله .. حتى إنك لم تترك لي أحدًا ليكون كتفي في هذا العالم”.

وتابع سامر حقي : شريكة عمري راحت قبل ما تضم ابنها اللي كانت منتظراه بشوق، واليوم ابني علي سامر حقي لحقها، وتركني لوحدي في العالم، كأن روحي راحت معهم، وما بقيلي غير ذكراهم والدعاء.. الله يرحمكم ويجمعني فيكم، إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبي الله ونعم الوكيل، ما في كلمات تكفي هالألم، الله يرحمكم ويمنحني الصبر”.

الفنانة الشابة إنجي مراد توفيت بعد معاناة مع مرض طارئ دخلت بسببه المستشفى، في الأيام الماضية، وشاركت والدة الفنانة الشابة منشورا نعت فيه ابنتها كاشفة أنها توفيت وهي تضع طفلها.

وكتبت والدة إنجي مراد ، آني أورفلي، تعليقاً مؤثراً اليوم عبر فيسبوك كتبت فيه : “ترحمولي على بنتي وتصدقولي عن روحها، الله يسامحك ويغفرلك ويكون معك يا انجي يا ملاك متتي انتي وعم تولدي انتي ملاك انتي عالجنة رحتي لعند الارحم تركتي هالدنيا ورحتي الله يرحمك الله يغفرلك ويسامحك ويجعلك من اهل الجنة سبقتيني يا ماما ما شبعت منك سامحيني لان كنتي تشتاقيلي”.

ثم تابعت : “من أربعين يوما شفت كل شي شفت مرضك وموتك الله يرحمك ويجعلك شفيع لكل حدا فينا، كتير عندي ايمان برب السماء وحكمتك يا الله حكمتك حكمتك الدنيا كلها دعتلك وصلتلك ولسه عم يدعولك ويصلولك راحت ذنوبك، راحت سعادة البيت معك”.

إنجي مراد هي ممثلة سورية ولدت في دمشق 1992، ولديها ابنة واحدة فقط، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرح، ثم بدأت مشوارها الفني عام 2008، وشاركت في العديد من الأعمال السورية منها “الغريب” عام 2017، إضافةً إلى كانون، عطر الشام، حرملك، بقعة ضوء، شو القصة، ببساطة، أهل الوفا وغيرها من الأعمال.

صدى البلد