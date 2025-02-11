فينيسيوس يثير التوتر داخل غرفة ملابس ريال مدريد

يثير فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، التوتر داخل غرفة ملابس الميرنجي خلال الموسم الحالي.

ووفقا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، يواجه فينيسيوس انتقادات متزايدة من زملائه في ريال مدريد بسبب بعض تصرفاته التي لم يعد الفريق مستعدا لسماع أعذار بشأنها.

وأشار إلى أن جود بيلينجهام نجم الملكي انتقد فينيسيوس أمام إسبانيول بسبب أنانيته الزائدة، وبعدها ب4 أيام أمام ليجانيس، وبخه لوكا مودريتش علانية بسبب تقصيره في المهام الدفاعية.

وخلال فترة الاستراحة في الديربي أمام أتلتيكو مدريد، طلب عدة زملاء من فينيسيوس تحسين أسلوب لعبه، كما أن كيليان مبابي مهاجم المرينجي غير راض عن تحركات فينيسيوس في عمق الهجوم بشكل متكرر.

وقال البرنامج الإسباني: “أدرك فينيسيوس أن مبابي يسجل العديد من الأهداف من هناك (مركز رأس الحربة)، وهو يريد أن يسجل أيضا لذا ذهب للعب في أماكن تواجد زميله الفرنسي”.

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