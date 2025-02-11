جامعة الخرطوم: اغتيال مسجل معهد الدراسات بمعتقلات الدعم السريع

نعي أليم

بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى: (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ) صدق الله العظيم .

بمزيد من الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى السيد مدير جامعة الخرطوم، المغفور له بإذن الله، الأستاذ سامي الصادق إدريس _ مسجل معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية والذي تم اغتياله بمعتقلات الدعم السريع بسجن سوبا.

تنقل الفقيد بمختلف إدارات ومؤسسات الجامعة فقد كان قائدًا للحرس الجامعي، ومنسقًا للخدمة الوطنية ثم مسجلًا لمعهد بحوث البناء والطرق بجامعة الخرطوم.

ألا رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم آله وذويه وجميع رفاقه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

إدارة الإعلام والعلاقات العامة

جامعة الخرطوم