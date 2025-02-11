المتحدث العسكرى: القوات المسلحة تشارك فى المسابقة الدولية العاشرة فى حفظ القرآن الكريم للعسكريين بالمملكة العربية السعودية

شارك وفد من القوات المسلحة المصرية فى المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية فى نسختها العاشرة والتى إستمرت فعالياتها على مدار عدة أيام بالمملكة العربية السعودية بمشاركة 179 متسابقاً من 32 دولة تحت رعاية الملك / سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وولى عهده الأمير / محمد بن سلمان والأمير / خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودى .

وقد حصل الفريق المصرى على مراكز متقدمة فى جميع أفرع المسابقة ، بحصد المركز الرابع فى الفرع الثانى من المسابقة ، والمركز الثالث فى الفرع الثالث ، والمركز الأول فى الفرع الخامس ، والمركز الثانى فى الفرع السادس من المسابقة ، والمركز السادس فى الفرعين الأول والرابع .