كارول سماحة ولجين عمران تعتمدان موضة الترتر الجذابة.. من الأجمل؟

اختارت النجمة كارول سماحة صيحة الترتر في أحدث ظهور لها في حفلها الغنائي الأخير الذي أحيته في بونتاكانا بجمهورية الدومينيكان، وأطلت بفستان لامع بلون البرغندي الساحر.

وتميّز الفستان الذي اختارته من مجموعة المصممة اللبنانية نور فتح الله بصيحة الترتر الأنيقة، بتصميم يشبه أناقة كارول وبساطة خياراتها، وجاء مطرزاً بالكامل بحبيبات الترتر البراقة وبقصّة ضيقة ومجسمة تبرز رشاقتها، مع شق عالٍ عند الساق وفتحة واسعة عند منطقة الصدر مغطاة بالشبك الشفاف بشكل هندسي لطيف.

وأكملت الفنانة اللبنانية اطلالتها بمجوهرات ناعمة، أضافت المزيد من الأناقة والفخامة إلى طلتها النهائية.

بدورها، اختارت الإعلامية لجين عمران ايضاً موضة الترتر خلال مشاركتها في حفل مرور عشر سنوات على براند elisabettafranch وارتدت فستاناً بتصميم مجسم وطويل باللون الأسود، ومزين بالكامل بالترتر الأسود البراق، مع شق عالٍ عند الساق وأضيف إليه حركة ناعمة من الأعلى، عبارة عن قبة بيضاء واللون نفسه زين أطراف الأكمام الطويلة، وهو ما أضاف لمسات من الجمال والأناقة الى الفستان.

وأكملت إطلالتها بمجوهرات ماسية فخمة عبارة عن قلادة ضخمة زينت رقبتها وأقراط ناعمة متناسقة مع تفاصيل إطلالتها الأنيقة.

مجلة لها