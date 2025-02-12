ثقافة وفنون

كارول سماحة ولجين عمران تعتمدان موضة الترتر الجذابة.. من الأجمل؟

2025/02/12
373380 لجين عمران مصدر إلهام للقراءة والثقافة 950x0 2

اختارت النجمة كارول سماحة صيحة الترتر في أحدث ظهور لها في حفلها الغنائي الأخير الذي أحيته في بونتاكانا بجمهورية الدومينيكان، وأطلت بفستان لامع بلون البرغندي الساحر.

وتميّز الفستان الذي اختارته من مجموعة المصممة اللبنانية نور فتح الله بصيحة الترتر الأنيقة، بتصميم يشبه أناقة كارول وبساطة خياراتها، وجاء مطرزاً بالكامل بحبيبات الترتر البراقة وبقصّة ضيقة ومجسمة تبرز رشاقتها، مع شق عالٍ عند الساق وفتحة واسعة عند منطقة الصدر مغطاة بالشبك الشفاف بشكل هندسي لطيف.

Snapinst app 477184685 18487478476038666 7191626183420243884 n 1080 942438 00cf1470070326e41f0e44560b4a2a48

وأكملت الفنانة اللبنانية اطلالتها بمجوهرات ناعمة، أضافت المزيد من الأناقة والفخامة إلى طلتها النهائية.

بدورها، اختارت الإعلامية لجين عمران ايضاً موضة الترتر خلال مشاركتها في حفل مرور عشر سنوات على براند elisabettafranch وارتدت فستاناً بتصميم مجسم وطويل باللون الأسود، ومزين بالكامل بالترتر الأسود البراق، مع شق عالٍ عند الساق وأضيف إليه حركة ناعمة من الأعلى، عبارة عن قبة بيضاء واللون نفسه زين أطراف الأكمام الطويلة، وهو ما أضاف لمسات من الجمال والأناقة الى الفستان.

وأكملت إطلالتها بمجوهرات ماسية فخمة عبارة عن قلادة ضخمة زينت رقبتها وأقراط ناعمة متناسقة مع تفاصيل إطلالتها الأنيقة.

Snapinst app 476892290 2837908399703050 2402716517381144636 n 1080 799241 b6073284638230455863a22c429711b3

مجلة لها

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/02/12