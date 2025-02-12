برشلونة يقترب من تكرار إنجاز MSN

يطارد فريق برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانز فليك، رقما قياسيا خلال الموسم الحالي 2024–2025 لم يحدث منذ عام 2015، بحسب تقرير صحفي فرنسي.وبحسب شبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، فإن برشلونة اقترب من تكرار رقمه القياسي في موسم 2014–2015، عندما كان يضم بين صفوفه ليونيل ميسي ونيمار ولويس سواريز، والمتعلق بعدد المباريات التي فاز بها البرسا ب5 أهداف أو أكثر في نفس الموسم.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة في الموسم الحالي فاز في 11 مباراة ب5 أهداف أو أكثر، ويفصله مباراتين فقط لمعادلة الرقم القياسي لموسم 2014–2015 وهو 13 مباراة.وفاز برشلونة على بلد الوليد (7-0)، وفياريال (1-5)، يونج بويز (5-0)، إشبيلية (5-1)، النجم الأحمر (2-5)، ريال مايوركا (1-5)، ريال مدريد (2-5)، ريال بيتيس (5-1)، بنفيكا (4-5) ومباراتين ضد فالنسيا (7-1، و5-0) هذا الموسم.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول الليجا برصيد 48 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر.

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