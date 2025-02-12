الهلال السوداني يوضح موقف الثنائي المصاب

كشف الجهاز الطبي بنادي الهلال السوداني، موقف اللاعب السنغالي إيمي تندينج، بعد تواجده خلال الفترة السابقة في العاصمة القطرية الدوحة والتقائه بعدد كبير من الأطباء المختصين في إصابته.

وأوضح الجهاز الطبي أنه بناء على ما تم الفترة السابقة تقرر وضع برنامج طبي للاعب في المرحلة المقبلة على أن يزاول نشاطه بشكل طبيعي ولكن تحت الرعاية الطبية.

وكان السنغالي إيمي تندينج قد تعرض للإصابة في مباراة الهلال أمام يانج أفريكانز ضمن منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، والتي جمعتهما يوم 12 من الشهر الماضي وانتهت بخسارة الفريق السوداني (0-1).

وفيما يتعلق بالجناح المالي الشاب اداما كوليبالي فقد اشتكى من آلام على مستوى منطقة الحوض وخضع لعدد من الفحوصات الطبية في موريتانيا وفي انتظار النتائج لمعرفة مدة الغياب.

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