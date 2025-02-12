صاحبة السمو: مؤسسة قطر بيئة داعمة لتبني أسلوب حياة نشط وتحويل الرياضة إلى ثقافة

أكدت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع أن المؤسسة لطالما كانت بيئة داعمة لتبني أسلوب حياة نشط، وتحويل الرياضة إلى ثقافة، وذلك بمناسبة اليوم الرياضي للدولة اليوم الثلاثاء.

وقالت في منشور عبر منصة “إكس”: سُعدت بمشاركتي في فعاليات مؤسسة قطر في اليوم الرياضي للدولة. ولطالما كانت المؤسسة بيئة داعمة لتبني أسلوب حياة نشط، وتحويل الرياضة إلى ثقافة.

وانطلقت، صباح الثلاثاء، فعاليات اليوم الرياضي للدولة في نسخته الـ14 تحت شعار “في وقت”، بمختلف أنحاء البلاد، بمشاركة أكثر من 250 جهة من وزارات ومؤسسات حكومية وهيئات وجهات عامة وخاصة في الأنشطة التي تقام في الحدائق العامة والمتنزهات والاستادات والملاعب والأندية والمنشآت الرياضية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

الشرق القطرية