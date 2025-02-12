خلف الإمارات.. قطر تحتل المرتبة الثانية خليجيا وعربيا في مؤشر مدركات الفساد العالمي

قالت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، إن دولة قطر احتلت المرتبة الثانية خليجيا وعربيا بعد حصولها على 58 نقطة على المؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2024 الذي نشرته منظمة الشفافية الدولية

وتعتبر هذه السنة (الخامسة) على التوالي التي تحتل فيها دولة قطر المرتبة الثانية خليجياً وعربياً، في تجسيد لفعالية الخطوات التي اتخذتها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في إطار سعيها لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد.

حصلت الدول الخليجية الخمس على درجات أعلى من 50 من أصل 100، حيث احتلت دولة الإمارات المركز الأول عربياً والـ28 عالمياً بعد أن سجلت 68 درجة. بينما حصلت دولة السعودية على 59 درجة – وفق التقرير الذي نشرته منظمة الشفافية الدولية اليوم.

أما سلطنة عمان فقد تقدمت 20 مركزاً لتصل إلى المركز الـ50 عالمياً بمعدل 55 درجة، بينما حلت البحرين في المركز الـ53 عالمياً.

فيما حلت الكويت في المرتبة السادسة خليجياً والسابعة عربياً بحصولها على 46 درجة.

الشرق القطرية