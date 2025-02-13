تبدأ الأحد.. الداخلية: مهلة 3 أشهر لتسهيل مغادرة مخالفي قانون الإقامة في قطر

أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن منح مهلة للمخالفين لأحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، سواء لمن خالفوا أحكامه المتعلقة بالإقامة أو تجاوزوا مدة البقاء في البلاد المقررة وفق سمة الدخول ، وذلك لتسهيل مغادرتهم.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها بمنصة اكس: تبدأ المهلة يوم الأحد 9 فبراير 2025، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، حيث يمكن للمخالفين التوجه إلى مطار حمد الدولي للمغادرة، أو مراجعة إدارة البحث والمتابعة طريق سلوى)، خلال أيام العمل الرسمية، من الساعة 1 ظهرا وحتى 9 مساءً لاستكمال إجراءات المغادرة خلال المهلة المحددة.

الشرق القطرية