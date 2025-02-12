علي قاقرين في ذمة الله

نعت مؤسسة د.أبوذر الكودة التعليمية أسطورة الرياضة السودانية الدكتور علي قاقرين:

وقالت على صفحتها الرسمية:

بقلوب يعتصرها الحزن والأسى، ننعي الأستاذ علي قاقرين، الذي رحل عن دنيانا تاركاً إرثاً خالداً من العطاء والإنجازات. كان رمزاً للوفاء، قدوة في الأخلاق، وقامة رياضية وإدارية لن ينساها التاريخ. عاش مُلهماً للجيل، ورحل تاركاً بصمته في القلوب. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.