مات ضرباً بعد أن سرق.. قصة لص أبكى المصريين تشعل مواقع التواصل

تصدرت قصة “لص كفر الدوار” ترند مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وذلك بسبب حادث مقتل شاب اتهم بالسرقة، فتم قتله تعذيبا من بعض سكان مركز “أبو المطامير” بمحافظة البحيرة بمصر.

قصة اللص الشاب، المتهم بالسرقة والذي قتل بسبب التعذيب الذي وقع عليه، ويدعى عبد اللطيف محمد عبد اللطيف، أثارت غضب وتعاطف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بضرورة توعية الأفراد تجاه تصرفاتهم وتعاملاتهم مع السارق وتسليمه للشرطة ليلقى عقابه بدلا من التعذيب والضرب الذي أدى إلى وفاته.

وحكى والد الشاب المتهم بالسرقة، والذي توفي بسبب التعذيب، قصته على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: “ابني تناول وجبة العشاء معي يوم الجمعة الماضية بعد أذان العشاء وخرج ولم أعرف عنه شيئا، حوالي الساعة السادسة صباحًا وجدت جيراني إحدى العائلات قالوا لي إن ابنك سرق من عندنا فلترين سيارة، واحنا رابطين ابنك في البيت”.

وأضاف الأب المكلوم بحسب نشطاء مواقع التواصل “هما بيعذبوا فيه طول الليل، حتى توفي، وبعد نصف ساعة وجدت توك توك جاء وفيه ابني جثة هامدة، ورماه قدام البيت”.

تحرك الأمن المصري

من جانبها، كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة مقتل شاب بمحافظة البحيرة، بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله والد الضحية وهو يتهم مجموعة من الأشخاص بالاعتداء على نجله حتى وفاته.

وكان مركز شرطة أبو المطامير، بمديرية أمن البحيرة، قد تلقى بلاغًا من أحد المستشفيات، يفيد بوصول عامل مصاب بجروح وكدمات متفرقة ونزيف بالمخ، إلا أنه فارق الحياة فور وصوله متأثرًا بإصابته.

وبسؤال والد المجني عليه، وجه الاتهام إلى سائق ونجلي شقيقه، وجميعهم مقيمون بذات المنطقة، بتهمة الاعتداء على نجله والتسبب في وفاته.

وتحركت الأجهزة الأمنية على الفور، ونجحت في تحديد وضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، مدعين أن المجني عليه كان يحاول سرقتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق لكشف ملابسات القضية.

تعاطف على التواصل

يذكر أن قصة اللص أثارت غضبا وتعاطفا كبيرين من رواد مواقع التواصل الذين أكد معظمهم أن الناس قد بالغت في رد فعلها تجاه الشاب المتهم بالسرقة، وذهب البعض الآخر ليبرر السرقة قائلين إنه كان جائعا.

في حين علق آخرون أن السارق سار بقانون الغابة وسرق واستسهل السرقة، قائلين:”اليوم سرق حاجة بسيطة بكره يسرق حاجة أكبر ويبقى حرامي كبير هو استسهل السرقة، والناس استسهلت قتله بدل ما تسلمه للشرطة”.

العربية نت