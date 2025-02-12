“توقف عن البكاء من قلبك”.. بعض مشجعي مانشستر سيتي يسخرون من فينيسيوس

سخر بعض مشجعي مانشستر سيتي من فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الإسباني، في مباراة ذهاب الجولة الفاصلة المؤهلة لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الثلاثاء.

هؤلاء رفعوا لافتة تُظهر رودري لاعب وسط الفريق الإنكليزي حاملًا جائزة الكرة الذهبية مصحوبة بتعليق “توقف عن البكاء من قلبك”.

وفاز رودري (28 عامًا)، الذي قاد مانشستر سيتي للفوز بالدوري الإنكليزي للمرة الرابعة على التوالي الموسم الماضي إضافة لقيادته للمنتخب الإسباني لتحقيق بطولة أوروبا، بالسباق لنيل الكرة الذهبية متفوقًا على ثنائي ريال مدريد المؤلف من فينيسيوس جونيور وجود بلينغهام.

وأمس الثلاثاء، خطف فريق ريال مدريد فوزًا ثمينًا من ملعب “الاتحاد” معقل مضيفه مانشستر سيتي، بعد أن تغلب عليه بثلاثة أهداف لاثنين في ذهاب ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ماذا قال فينيسيوس عن اللافتة الساخرة؟

واستغل فينيسيوس، الذي قال إنه يعتقد أن نشاطه ضد العنصرية تسبب في عدم فوزه بالجائزة المرموقة العام الماضي، اللافتة الساخرة كدافع له، وصنع هدف الفوز لجود بلينغهام في وقت متأخر ليحقق ريال مدريد انتصارًا بنتيجة 3-2 في مباراة الذهاب.

وقال فينيسيوس، الذي نال جائزة أفضل لاعب في المباراة: “نعم، رأيت ذلك. في بعض الأحيان يقوم مشجعو الفريق المنافس بأشياء تدفعني لتقديم أداء رائع. فعلت ذلك مرة أخرى هنا الليلة (أمس) ونجحنا في الفوز”.

وكان ريال مدريد قد قاطع حفل الكرة الذهبية لعدم فوز فينيسيوس بالجائزة، إذ أجمع العديد من زملائه والمهاجم السابق لريال مدريد كريستيانو رونالدو على أحقية الدولي البرازيلي بالفوز بها.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فاز فينيسيوس بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024 المقدمة من الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا).

وقال فينيسيوس في أعقاب الفوز أمس الثلاثاء: “سنعود إلى مدريد وجماهيرنا ستجعل الأمر مميزًا”.

وأضاف: “ستكون مباراة الإياب صعبة، ولكن علينا الاستمرار بالنهج والدفاع نفسهما مثلما فعلنا اليوم (أمس) لنحظى بأمسية رائعة أخرى أمام جماهيرنا”.

ويستضيف ريال مدريد حامل اللقب منافسه مانشستر سيتي في مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل.

قناة العربي